45 минут, которые потрясли мир. Как Джесси Оуэнс установил пять мировых рекордов подряд - Советский спорт
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25 мая 2020 10:31Легкая атлетикаСпичков Владимир

45 минут, которые потрясли мир. Как Джесси Оуэнс установил пять мировых рекордов подряд

Ровно 85 лет назад в спортивном мире случилось экстраординарное событие, аналога которому никогда не было и вряд ли будет в обозримом будущем.

25 мая 1935 года на легкоатлетических соревнованиях десяти университетов Восточного побережья США Big 10 на стадионе Ferry Field в Энн-Арборе, дальнем пригороде Детройта, 21-летний темнокожий атлет Гровер Кливленд (Джесси) Оуэнс в течение 45 минут установил пять мировых рекордов и еще один повторил!

Хронологически это выглядело так. В 15:15 Джесси вышел на старт бега на 100 ярдов (91.44 м) и финишировал с результатом 9,4 секунды, повторив рекорд мира Фрэнка Уайкоффа. Ровно через десять минут Оуэнс совершил единственную попытку в секторе для прыжков в длину – на 8 метров 13 сантиметров! Это был первый в истории прыжок за отметку 8 метров, прежний рекорд мира (7.98) был установлен в 1931 году японцем Чухеем Намбу.

Ещё через 20 минут Джесси стартует в забеге на 220 ярдов по прямой (201.17 м). Время вновь рекордное – 20.3, причем – и на дистанции 200 метров. Прежние рекорды, как на ярдовой дистанции (20.6 Рональд Локке, 1926 год), так и на метрической (20.6 Ральф Меткалф, 1933), превышены сразу на три десятых секунды!

Небольшая передышка, и в 16.00 заключительный для Оуэнса вид программы – бег на те же 220 ярдов по прямой, но уже с барьерами, весьма популярной дистанции вплоть до 70-х годов прошлого столетия. Итог – еще одна убедительная победа над соперниками, и вновь с рекордными результатами – 22,6! Все необходимые для регистрации ИААФ новых рекордов правила были соблюдены, а лёгкий попутный ветерок ни разу не превысил допустимые два метра в секунду.

Вот таким удивительным выдался тот теплый майский день для новой, ярчайшей звезды мировой лёгкой атлетики.

Кстати, мало кто помнит, как выступал Джесси Оуэнс перед своим триумфом в Анн-Арборе. Между тем, еще 23 февраля 1935 года в Нью-Йорке он превысил собственное мировое достижение для залов в прыжке в длину (7,81), улетев на 7,85 (оно продержалось в таблице рекордов до 1960 года!). А в одном из первых стартов летнего сезона, 26 апреля в Де-Мойне он прыгнул на 7,97, всего на сантиметр меньше рекорда мира японца Намбу! Там же он пробежал 100 ярдов за 9,5. 18 мая в Эванстоне, за неделю до рекордных стартов в Анн-Арборе, ему удалось победить на 100 ярдах (9,4, рекорд не засчитали) и 220 ярдах по прямой (20,7).

Джесси родился 12 сентября 1913 года в Оуквилле, Алабама в семье батрака, работавшего на хлопковых плантациях. В школе, где он учился, были хорошие спортивные традиции. К 13 годам он уже успел принять участие в 79 соревнованиях, из которых победил в 75! В 1928 году 14-летний Оуэнс пробежал сто метров за 10,8, прыгнул в высоту на 1,83, а в длину на семь метров.

В 1933 году талантливый атлет стал студентом Университета штата Огайо, попав в опытные руки Ларри Снайдера, впоследствии главного тренера олимпийской команды США. В том же 1933-м 19-летний Джесси впервые победил на чемпионате США (ААU) в прыжке в длину (7,48), и в последующие три года делал это в прыжках и спринте, летом и зимой, еще восемь раз.

В боевой форме подошел Оуэнс к соревнованиям олимпийского сезона 1936 года. На студенческом чемпионате США в Чикаго 20 июня он установил мировой рекорд на стометровке – 10,2. А 11-12 июля на олимпийском отборе легкоатлетов США в Нью-Йорке довольно легко выиграл три «своих» дисциплины – бег на 100 и 200 метров (10,4 и 21,0), а затем и прыжок в длину (7,89).

Настоящим триумфом стало его выступление на Играх ХI Олимпиады в Берлине в начале августа. На дистанциях 100 и 200 метров его преимущество перед соперниками было безоговорочным (10,3 с ветром и 20,7, высшее мировое достижение). К примеру, на 200-метровке он опередил серебряного призера, своего товарища по команде Мака Робинсона на 0,4 секунды!

Однако, в секторе для прыжков в длину Джесси встретил довольно серьёзное сопротивление рекордсмена Европы (7,82), немца Карла-Людвига «Луца» Лонга. В пятой попытке Лонг прыгнул на 7,87, догнав лидирующего с тем же результатом Оуэнса. Джесси немедленно ответил прыжком на 7,94, а в последней попытке улетел за отметку восемь метров – на 8,06! Как и на стометровке, олимпийского рекорда не получилось, поскольку в течение всех финальных соревнований прыгунов в длину дул сильный попутный ветер.

9 августа, в последний день соревнований легкоатлетов на Играх в Берлине Джесси Оуэнс выиграл свою четвертую золотую награду. Его ураганный старт на первом этапе финала эстафеты 4х100 метров обеспечил команде США пятиметровое (!) преимущество перед ближайшим соперником, а дальше Ральф Меткалф, Фой Дрэйпер и ветеран Фрэнк Уайкофф без видимых усилий замкнули победный круг. Итог – 39,8, новый мировой рекорд, который был улучшен лишь 20 лет спустя в олимпийском Мельбурне!

В Берлине, несмотря на казалось бы непреодолимый расовый барьер, зародилась настоящая дружба двух ровесников – Джесси Оуэнса и Луца Лонга. И хотя им не довелось больше встретиться ни на соревнованиях, ни за пределами стадиона, переписка друзей-соперников длилась вплоть до гибели рекордсмена Европы (7,90 – 1937 г.) на острове Сицилия в июле 1943 года.

Если меня убьют на войне, обещай быть свидетелем на свадьбе моего сына, эту просьбу Луца Джесси выполнил в начале 50-х годов, посетив в Германии семью погибшего друга. А в августе 2009 года на чемпионате мира в Берлине внучка Оуэнса Мэрлин Дорч и сын Лонга Кай вместе вручали награды победителям в прыжке в длину…

И хотя спортивная карьера Джесси Оуэнса завершилась практически сразу после невероятного берлинского триумфа, когда ему было всего 23 года, он сумел войти в число самых выдающихся атлетов всех времен и народов, намного опередив эпоху. Рекорд Оуэнса на стометровке (10,2), показанный на обычной гаревой дорожке, без стартовых колодок (!), долгое время считался пределом человеческих возможностей и был улучшен на 0,1 секунды только в 1956 году. А рекорд в прыжке в длину продержался ровно четверть века (его побил американец Ральф Бостон в августе 1960 года, достигнув 8,21).

Джесси Оуэнс тепло, с уважением относился к советским легкоатлетам, неоднократно был почетным гостем «Матчах Гигантов» СССР-США. Мечтал побывать на Московской Олимпиаде 1980 года.

Он скончался 31 марта 1980 года в Тусоне, Аризона на 67-м году жизни от рака легких.

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