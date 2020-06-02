Дарья Клишина: Мой тренер говорит, что уже боится случайно коснуться девушки плечом - Советский спорт
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02 июня 2020 22:30Легкая атлетикаГригорьевская Юлия

Дарья Клишина: Мой тренер говорит, что уже боится случайно коснуться девушки плечом

Тренирующаяся за океаном российская прыгунья в длину рассказала об уличных протестах после убийства Джорджа Флойда, запуске космического корабля Илона Маска, проблеме харассмента и многом другом в прямом эфире инстаграма журналистки Марии Командной.

О ЗАПУСКЕ CREW DRAGON
 Конечно, смотрела все в прямом эфире. И первую, неудачную, попытку, когда запуск перенесли из-за штормового предупреждения во Флориде. И вторую – когда все получилось. Мне кажется, вся страна следила за трансляцией. Тут был принципиальный момент. Не только то, что это первый в истории частный проект. А то, что Маск впервые за долгое время доставил астронавтов на МКС без помощи русских. Можно сказать, для американцев 30 мая случился День независимости от России. Они особенно гордятся этим запуском, потому что теперь это целиком их рук дело.

О ПРОТЕСТАХ
 За последнее время я побывала в трех американских городах. Несколько недель сидела во Флориде, там уже начали открываться рестораны, пляжи. Оттуда переехала в Атланту, где увидела протесты. Мэр постановил с 8 вечера на улицу не выходить. Там действительно опасно. Люди разгромили главный торговый центр и еще один с дорогими брендами. Га 65 миллионов долларов украли за одну ночь! Серьезно пострадал итальянский ресторан, в который я любила ходить… Сейчас я нахожусь уже в Нью-Йорке. И здесь тоже начались беспорядки. Из Бруклина перешли в в Манхэттен. Вчера был налет на Таймс-сквер… Власти тоже ввели комендантский час – с 7 вечера до 6 утра.

О РАСИЗМЕ
 Видео, на котором полицейский душит афроамериканца крутили все телевизионные каналы. Конечно, весь темнокожий народ в шоке. Люди бунтуют, пытаются доказать, что они имеют те же права. Но страдают-то невинные. Громят небольшие магазинчики семейного бизнеса. Дотла сжигают чужое имущество. Мне кажется, тут не только расовая дискриминация играет роль. Люди во время пандемии потеряли работу, у них нет денег. Поэтому они озлоблены.

Я точно не делю людей по цвету кожи. И мне не кажется, что белые в США массово притесняют темнокожих. Это больше предрассудки прошлого. Сейчас просто так совпало: белый полицейский убил афроамериканца. При этом руководство полиции бездействовало. Во многих городах. В итоге обычный протест перерос в глобальный взрыв.

О ХАРАССМЕНТЕ
 В США это часто обсуждаемая проблема. Моя позиция такова: в любой ситуации женщина слабее мужчины, и ее не стоит обвинять. Хотя, конечно, некоторые на этой волне начинают заниматься вымогательством денег. Знаю пример из баскетбола. Одна девушка вспомнила, как в какой-то день зашла к одному игроку, и у них там что-то произошло. А потом выяснилось, что в тот день парень отсутствовал в городе, был на соревнованиях… Особенно страдают популярные люди. Их здесь на этой почве уничтожают. Но если действительно было, повторюсь, женщина всегда права. Она может носить короткую юбку или красивое платье. Это не провокация, а проблема реакции мужчины. Женщины одеваются в первую очередь для себя. А все остальное – мужские стереотипы.

При этом не надо доводить до абсурда. Мой тренер признавался, что реально боится, что коснется кого-то случайно плечом – а потом на него пожалуются… О романтических свиданиях, любви с первого взгляда сейчас в США можно забыть. Рискуете попасть в тюрьму из-за оговора. Это печально… У нас был один инцидент с девочкой. Она хотела тренироваться в общей группе, но у нее была не очень хорошая репутация. Тренер сразу сказал «нет», без объяснения. Ему такие проблемы не нужны. У него все хорошо с законом и личной жизнью.

ОБ ОБЩЕНИИ С ЖИВУЩИМИ В РОССИИ РОДИТЕЛЯМИ
 На политические темы мы практически не говорим. Если только какая-то совсем громкая новость. В основном обсуждаем бытовые вопросы. А политика… У меня не такое образование, чтобы туда лезть. Это не мое. И после спорта в политику не пойду. Не хочу решать вопросы, в которых некомпетентна.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ
 Хотела бы получить дополнительный диплом в Америке. Но все будет зависеть от жизненной ситуации после окончания карьеры. Учебе надо посвятить года два, не меньше. Если времени не будет, отложу этот вопрос. Хотя учиться мне всегда нравилось. В Москве меня удивляли сокурсники, у которых, хотя они не были спортсменами, постоянно накапливались задолженности. Сдать зачет – это просто и легко, если слушаешь лекции и вникаешь. Моя профессия связана с маркетингом и менеджментом. Не исключено, буду работать по этой линии.

О ПЕРЕНОСЕ ОЛИМПИАДЫ
 Мне не сложно заново набрать форму, я люблю работать. Поэтому перенос Олимпиады рассматриваю как плюс для себя. За этот год будет время еще лучше подготовиться.

О ДОПИНГЕ
 У дизайнера Артемия Лебедева, который написал, что в профессиональном спорте все сидят на допинге, какие-то устаревшие представления. На самом деле, результат зависит от двух вещей – твоего трудолюбия и наличия рядом хорошего тренера… К сожаление, среди тренеров тоже встречаются те, кто думает как Лебедев. Но мне повезло – еще когда работала в России, ни мне, ни другим спортсменам из нашей группы никто запрещенных препаратов не предлагал.

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