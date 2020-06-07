Олимпийкая чемпионка Кастер Семеня стала... отцом. Пора возвращать России золото Лондона-2012 - Советский спорт
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07 июня 2020 17:00Легкая атлетикаСергеев Иван

Олимпийкая чемпионка Кастер Семеня стала... отцом. Пора возвращать России золото Лондона-2012

В однополой семье знаменитой южноафриканской бегуньи родилась девочка. Если после этого у спортсменки не отберут все завоеванные медали, то легкую атлетику надо закрывать.

Сенсационную новость сообщил вроде бы не самый авторитетный британский портал Daily Sun. Однако это не тот случай, когда стоит упрекать англичан в раздувании из мухи слона. Соцсети самой Семени наполнены фотографиями, подтверждающими информацию о появлении ребенка. Вот например, такими.

семеня

То есть, Кастер ничего не стесняется и не скрывает. В их паре с другой южноафриканской легкоатлеткой Виолет Рассебоя действительно пополнение. Напомним, свадьба двух женщин (хотя, двух ли?) состоялась в мае 2015 года. Статус мужа был «присвоен» Семене, соответственно, роль «жены» была уготована красотке Виолет. В прошлом году она забеременела, а минувшей весной родила дочку. Но если отец ребенка - Семеня, то кто же тогда завоевывал медали и бил рекорды на многочисленных соревнованиях среди женщин, включая чемпионаты мира и Олимпиады?

семсенямужСлева - счастливый муж Кастер Семеня.

Сомнения относительно гендерной принадлежности южноафриканки появились с момента ее появления в большом спорте. Мужеподобная внешность и низкий голос выдавали в Семене не самую «обычную» женщину. Международная федерация легкой атлетики заставляла Кастер проходить многочисленные тесты, которые свидетельствовали о превышении норм тестостерона в ее организме. В конце концов, ее обязали принимать препараты, снижающие уровень мужского гормона. На таких условиях Семеня отказалась участвовать в чемпионате мира 2019 года.

Не факт, что теперь она когда либо выйдет на беговую дорожку. Однако до всех запретов и ограничений южноафриканка выиграла кучу медалей на дистанции 800 метров. В том числе два золота чемпионатов мира (2009, 2017) и две высшие награды Олимпиад (в Лондоне-2012 и Рио-2016). Но постойте: если эти победы одерживал человек, от которого способна забеременеть женщина, то мог ли он состязаться с представительницами слабого пола? Не кажется ли это чем-то противоестественным?

Конечно, пока нет доказательств, что Семеня оплодотворила свою избранницу. Возможно, к процессу был привлечен «суррогатный отец». Но повод для тщательного расследования - налицо. И будет странно, если легкоатлетические власти мира закроют глаза на столь подозрительный инцидент. Это вам, простите, не превышение тестостерона. И даже не допинг. Факт отцовства женщины-спортсменки, если он будет доказан, - это грандиозный скандал.

Интересно, что лондонское золото Олимпиады-2012 досталось Семене в результате... дисквалификации россиянки Марии Савиновой, которую отстранили за применение запрещенных препаратов. Не стоит ли еще раз пересмотреть результаты того забега? Если южноафриканку тоже накажут, то золотая медаль перейдет к еще одной представительнице России Екатерине Поистоговой.

пьедесталПьедестал олимпийского Лондона-2012. От Марии Савиновой (в центре) золото перешло к Кастер Семене (слева). Почему бы южноафриканке не отдать свою медаль Екатерине Поистоговой?

Та, к слову, тоже впоследствии попалась на допинге. Однако ее дисквалификацию международная федерация решила отсчитывать с 2015 года. Соответсвенно, серебро Лондона-2012 принадлежит Поистоговой по праву. А теперь можно сказать, что она имеет все основания получить золото. Ну а как иначе, если она проиграла будущему отцу? Который, кстати, не менял пол, а, видимо, просто показал, кем на самом деле являлся с самого начала...

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