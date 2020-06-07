Олимпийкая чемпионка Кастер Семеня стала... отцом. Пора возвращать России золото Лондона-2012

Сенсационную новость сообщил вроде бы не самый авторитетный британский портал Daily Sun. Однако это не тот случай, когда стоит упрекать англичан в раздувании из мухи слона. Соцсети самой Семени наполнены фотографиями, подтверждающими информацию о появлении ребенка. Вот например, такими.

То есть, Кастер ничего не стесняется и не скрывает. В их паре с другой южноафриканской легкоатлеткой Виолет Рассебоя действительно пополнение. Напомним, свадьба двух женщин (хотя, двух ли?) состоялась в мае 2015 года. Статус мужа был «присвоен» Семене, соответственно, роль «жены» была уготована красотке Виолет. В прошлом году она забеременела, а минувшей весной родила дочку. Но если отец ребенка - Семеня, то кто же тогда завоевывал медали и бил рекорды на многочисленных соревнованиях среди женщин, включая чемпионаты мира и Олимпиады?

Слева - счастливый муж Кастер Семеня.

Сомнения относительно гендерной принадлежности южноафриканки появились с момента ее появления в большом спорте. Мужеподобная внешность и низкий голос выдавали в Семене не самую «обычную» женщину. Международная федерация легкой атлетики заставляла Кастер проходить многочисленные тесты, которые свидетельствовали о превышении норм тестостерона в ее организме. В конце концов, ее обязали принимать препараты, снижающие уровень мужского гормона. На таких условиях Семеня отказалась участвовать в чемпионате мира 2019 года.

Не факт, что теперь она когда либо выйдет на беговую дорожку. Однако до всех запретов и ограничений южноафриканка выиграла кучу медалей на дистанции 800 метров. В том числе два золота чемпионатов мира (2009, 2017) и две высшие награды Олимпиад (в Лондоне-2012 и Рио-2016). Но постойте: если эти победы одерживал человек, от которого способна забеременеть женщина, то мог ли он состязаться с представительницами слабого пола? Не кажется ли это чем-то противоестественным?

Конечно, пока нет доказательств, что Семеня оплодотворила свою избранницу. Возможно, к процессу был привлечен «суррогатный отец». Но повод для тщательного расследования - налицо. И будет странно, если легкоатлетические власти мира закроют глаза на столь подозрительный инцидент. Это вам, простите, не превышение тестостерона. И даже не допинг. Факт отцовства женщины-спортсменки, если он будет доказан, - это грандиозный скандал.

Интересно, что лондонское золото Олимпиады-2012 досталось Семене в результате... дисквалификации россиянки Марии Савиновой, которую отстранили за применение запрещенных препаратов. Не стоит ли еще раз пересмотреть результаты того забега? Если южноафриканку тоже накажут, то золотая медаль перейдет к еще одной представительнице России Екатерине Поистоговой.

Пьедестал олимпийского Лондона-2012. От Марии Савиновой (в центре) золото перешло к Кастер Семене (слева). Почему бы южноафриканке не отдать свою медаль Екатерине Поистоговой?

Та, к слову, тоже впоследствии попалась на допинге. Однако ее дисквалификацию международная федерация решила отсчитывать с 2015 года. Соответсвенно, серебро Лондона-2012 принадлежит Поистоговой по праву. А теперь можно сказать, что она имеет все основания получить золото. Ну а как иначе, если она проиграла будущему отцу? Который, кстати, не менял пол, а, видимо, просто показал, кем на самом деле являлся с самого начала...