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«В Украине кто как может, так и выживает». Рудольф Поварницын – о пандемии и киевском «Динамо»
15 июня 10:00
автор: Волохов Юрий

«В Украине кто как может, так и выживает». Рудольф Поварницын – о пандемии и киевском «Динамо»

Экс-рекордсмен мира в прыжках в высоту, первым в мире взявший высоту 2,40, бронзовый призер Олимпиады-1988 в выходные отметил в Киеве день рождения.

«В БЕЛОРУССИИ ВИРУСА НЕТ – БАТЬКА ТАК СКАЗАЛ»

– С прошедшим днем рождения! Как отпраздновали?
– Спасибо большое! Отметил в спокойной обстановке с друзьями. Посидели, пообщались на открытой веранде в ресторане.

– Маски надели, дистанцию в полтора метра соблюдали?
– Нет, масок не было. И дистанцию не слишком соблюдали. Вообще, карантинные меры в (на) Украине ослабили. В общественном транспорте, конечно, маски нужны, но на улице уже надевать не обязательно.

– Вы сказали в (на) Украине?
– Именно так и сказал, чтоб никого не обидеть.

– Да вы дипломат! А то из-за этих двух предлогов уже много лет копья ломаются.
– Поэтому я и нашел такой компромиссный вариант.

– Вы сказали про транспорт – метро в Киеве открыли?
– Да, две недели назад.

– Уже полегче. Не представляю, как жители 3,5-миллионного города обходились без метро. Такое впечатление, что Украина достаточно легко перенесла пандемию.
– Это впечатление от того, что никто не знает реальных цифр заразившихся. Потому что у нас делают очень мало тестов, в отличие от других стран. Вон в Белоруссии вообще никакого вируса нет. Батька сказал «нет», значит, нет.

– Много украинцев работало за границей, в частности в Польше. Но Евросоюз закрыл свои границы для граждан других стран. Гастарбайтеры-украинцы успели вернуться домой до закрытия границ?
– У кого были рабочие визы, остался, у кого не было – вернулись.

«ПЕНСИОНЕРАМ ВЫПЛАТИЛИ ПО 30 ДОЛЛАРОВ, БОЛЬШЕ НИКОМУ»

– Если еще долго Европа будет закрыта, как же им, вернувшимся, жить, где работать?
– Нигде! Нет здесь никакой работы. Вернувшиеся просто ждут, когда можно будет опять в Европу уехать.

– Правительство Украины выплачивало какие-то пособия в связи с пандемией?
– Пенсионерам выплатили по 1000 гривен, это порядка 30 долларов.

– А безработным, предпринимателям?
– О чем вы говорите?! Откуда на это деньги? Кто как может, так и выживает. Да и за границей никто никого не ждет. Посмотрите, что в Европе и Америке творится. Мой сын в Лондоне живет, почти все там остановилось. Он только в магазин выходит. Хорошо, что у него такая работа, что можно удаленно трудиться.

– Чем он в Лондоне занимается?
– Он биолог по образованию, учился в Англии, там же диплом получил.

– В этом плане у него преимущество перед рядовыми гастарбайтерами.
– Соглашусь.

– Не буду больше мучить. Во время прошлой нашей беседы забыл спросить: вы за киевское «Динамо» болеете?
– Конечно, я же бывший динамовец! Хотя бывших динамовцев не бывает. И на футбол раньше ходил вместе с сыном – болели за сборную Украины. Стоял перед дилеммой за кого болеть – за Россию или Украину. Но сейчас к футболу охладел. Ну что это за чемпионат Украины? Не интересно.

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