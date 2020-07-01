ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Сергей Шубенков: Молодым спортсменам можно уезжать из России
01 июля 20:00

автор фото: Сергей Шубенков. Фото World Athletics

Сергей Шубенков: Молодым спортсменам можно уезжать из России

Чемпион мира-2015, одна из главных звезд российской легкой атлетики Сергей Шубенков пообщался с главным редактором «Советского спорта».

Мы обсудили ключевые вопросы. В том числе не пора ли сменить спортивное гражданство? Что опять не так с руководством нашей федерации? За что, на самом деле, сняли Эдуарда Безуглова с поста вице-президента ВФЛА?

Несколько дней назад появилось открытое письмо Владимиру Путину, которое подписали вы, Мария Кучина (выступающая сейчас под фамилией Ласицкене) и Анжелика Сидорова. Я честно признаюсь: всегда следил за этими коллективными заявлениями наших лидеров. Но если первые из них вызывали сочувствие, симпатию и чуть ли не эффект разорвавшейся бомбы, то теперь все чаще приходится сталкиваться к иным чувством раздражением. В воздухе витает вопрос: раз за столько лет ничего не поменяли в России, почему бы вам самим не сменить спортивное гражданство?
Пора валить, считаете?

Я так не говорил.
У меня еще не самая тяжелая ситуация. Пока вы задавали вопрос, я вспомнил – несколько человек в последние годы, когда уже шла эта история (с дисквалификацией ВФЛА. Прим. ред.), сменили гражданство… на российское. То есть, сами пришли в нашу федерацию. И после этого попали под санкции! Вот им, наверное, совсем обидно. А если говорить обо мне… Так просто ничего не сделаешь. Процедура смены спортивного гражданства занимает три года. И эти три года я не мог бы нигде выступать.

Но прошло уже больше времени. Пять лет история тянется, а проблемы не могут решить. Отмотав назад, была бы возможность вернуться в 2015 год, поступили бы по-другому?
Иногда думаешь надо было. Но потом, когда все взвесишь… Вот у меня (показывает позади себя. Прим. ред.) две фигурки бриллиантовые – 2017 и 2018 годы. Это «Бриллиантовая лига» вот этого у меня не было бы. Или два чемпионата мира – медалей 2017 и 2019 года у меня тоже не было бы. Очень сложно в мире, где так все резко меняется, планы выстраивать: я ориентировался на Олимпийские игры-2020 в Токио, а их нет. Теперь ориентируешься на 2021 год, но ведь тоже ничего не понятно: будут они или нет, а если будут, то много разговоров о том, что пройдут они по сокращенной программе. И не очень понятно, что именно сократят.

Но это что касается меня самого... Я уже много лет отвыступал все-таки. А вот молодым… Молодым можно пытаться уезжать. Даже допуск для выступлений под нейтральным статусом получить сложно, к тому же он стал платным.

В финансовом плане за это время много потеряли? Спонсоры не разбежались?
Те, которые у меня были – нет. Они от меня не отвернулись. Но тут какая ситуация: те, кто был, не ушли, но те, кто мог присоединиться – приходить не стали. Один небольшой контракт был, уже почти согласованный, но когда санкции ввели, все сорвалось.

Большая сумма была?
Ну раз мы тогда ничего не пописали, сказать можно: 10 тысяч евро.

Не так много.
Ну, мы не футболисты. В легкой атлетике не такие большие доходы. Однако курочка по зернышку, как говорится.

Сергей Шубенков

Что думаете о новом руководстве федерации?
Разочарован. Ничего не понимаю. Не понимаю, что Юрченко сделал за четыре месяца на посту президента. Одна вещь положительная была – письмо с принятием обвинений. Это было правильно – это было хорошо воспринято всеми. Дальше он должен был искать деньги – потерпел неудачу. Так что можно сказать с работой своей не справляется. Если его предшественник, Дмитрий Шляхтин, рассорился только с одной ведущей спортсменкой, то Юрченко – уже с тремя легкоатлетами. И что происходит внутри федерации, мне не очень понятно.

А почему вчера в отставку с поста вице-президента Эдуарда Безуглова отправили? Я у всех уточняю детали – все молчат.
За то, что хоть какую-то информацию сообщал о происходящем внутри. За это и убрали.

Новый виток скандала начался с «дела Лысенко». Вы с Данилом сейчас общаетесь?
Не общаемся. В самом начале истории видел его несколько раз в Новогорске, но не более того.

Обида внутренняя есть на него? Ведь сейчас новый виток проблем у вас лично – из-за него во многом.
А я не знаю, кто тут злодей. Он? Или семь человек из федерации? И вообще, не верю, что все семеро в равной степени виновны.

Именно сегодня, 1 июля, ВФЛА должна занести в World Athletics пять миллионов долларов штрафа. Две недели назад Юрченко сказал, что денег нет. После вашего письма Путину появилась информация, что средства вроде как нашлись. Но не очень понятна сама сумма штрафа – пять или десять миллионов? Потом стали говорить, что и вовсе 11,6 миллиона.
Правда именно 11,6. Из них десять платишь. Если все выполняешь, если вопросов нет, то пять потом вернутся назад. А еще 1,6 миллиона – это затраты, понесенные на расследования.

источник:
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Влашич о победе в дерби: я наконец смог улыбнутьсяKIA подтвердила приостановку продаж кроссовера SeltosНа вечеринке в Рио-де-Жанейро произошла стрельбаЛипницкая призналась, от кого ждет ребенкаБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикини54-летняя модель разделась на камеру и поразила фанатов
Сергей Шубенков: Молодым спортсменам можно уезжать из России
Сергей Шубенков: Молодым спортсменам можно уезжать из России
Чемпион мира-2015, одна из главных звезд российской легкой атлетики Сергей Шубенков пообщался с главным редактором «Советского спорта».
01.07.2020 20:00
Легкая атлетика
Легкоатлеты, зачем писать письмо Путину? Попросите 800 миллионов у Мутко
Легкоатлеты, зачем писать письмо Путину? Попросите 800 миллионов у Мутко
Российская легкая атлетика все ближе к краю пропасти: с 1 июля нашим спортсменам могут закрыть доступ на все старты.
23.06.2020 18:32
Легкая атлетика
автор: Олег Чикирис
Обогнавший американцев. 60 лет назад немец Хари первым пробежал 100 метров за 10 секунд
Обогнавший американцев. 60 лет назад немец Хари первым пробежал 100 метров за 10 секунд
Ровно 60 лет назад 23-летний спринтер Армин Хари установил фантастический мировой рекорд.
21.06.2020 09:00
Легкая атлетика
автор: Владимир Спичков
«В палате было восемь человек, двое умерли». Как экс-глава ВФЛА пережил тяжелый период
«В палате было восемь человек, двое умерли». Как экс-глава ВФЛА пережил тяжелый период
Бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев провел 27 дней в районной больнице Ногинска. «Советский спорт» узнал подробности.
19.06.2020 16:00
Легкая атлетика
автор: Юрий Волохов
Валентин Балахничев: Французские прокуроры допрашивали 9 часов. Я ответил на все вопросы
Валентин Балахничев: Французские прокуроры допрашивали 9 часов. Я ответил на все вопросы
Прокуратура Франции запросила для экс-главы ВФЛА четыре года заключения и 1,8 миллиона долларов штрафа.
18.06.2020 15:00
Легкая атлетика
автор: Юрий Волохов
«В Украине кто как может, так и выживает». Рудольф Поварницын – о пандемии и киевском «Динамо»
«В Украине кто как может, так и выживает». Рудольф Поварницын – о пандемии и киевском «Динамо»
Экс-рекордсмен мира в прыжках в высоту, первым в мире преодолевший 2 м 40 см, бронзовый призер ОИ-1988 в выходные отметил в Киеве день рождения.
15.06.2020 10:00
Легкая атлетика
автор: Юрий Волохов
Олимпийкая чемпионка Кастер Семеня стала... отцом. Пора возвращать России золото Лондона-2012
Олимпийкая чемпионка Кастер Семеня стала... отцом. Пора возвращать России золото Лондона-2012
В однополой семье южноафриканской бегуньи родилась девочка. Если после этого у спортсменки не отберут все завоеванные медали, то легкую атлетику надо закрывать.
07.06.2020 17:00
Легкая атлетика
автор: Иван Сергеев
Дарья Клишина: Мой тренер говорит, что уже боится случайно коснуться девушки плечом
Дарья Клишина: Мой тренер говорит, что уже боится случайно коснуться девушки плечом
Российская прыгунья в длину рассказала об уличных протестах в США, проблеме харассмента и многом другом в прямом эфире инстаграма журналистки Марии Командной.
02.06.2020 22:30
Легкая атлетика
автор: Юлия Григорьевская
45 минут, которые потрясли мир. Как Джесси Оуэнс установил пять мировых рекордов подряд
45 минут, которые потрясли мир. Как Джесси Оуэнс установил пять мировых рекордов подряд
Ровно 85 лет назад в спортивном мире случилось экстраординарное событие, аналога которому никогда не было и вряд ли будет в обозримом будущем.
25.05.2020 10:30
Легкая атлетика
автор: Владимир Спичков
Сенсация у «Королевы спорта»: сразу два старейших рекорда России могут помолодеть на 15 лет
Сенсация у «Королевы спорта»: сразу два старейших рекорда России могут помолодеть на 15 лет
Член Международной ассоциации статистиков легкой атлетики Владимир Спичков восстанавливает историческую справедливость.
21.05.2020 13:00
Легкая атлетика
автор: Владимир Спичков
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика