Сергей Шубенков: Молодым спортсменам можно уезжать из России

Мы обсудили ключевые вопросы. В том числе – не пора ли сменить спортивное гражданство? Что опять не так с руководством нашей федерации? За что, на самом деле, сняли Эдуарда Безуглова с поста вице-президента ВФЛА?

– Несколько дней назад появилось открытое письмо Владимиру Путину, которое подписали вы, Мария Кучина (выступающая сейчас под фамилией Ласицкене) и Анжелика Сидорова. Я честно признаюсь: всегда следил за этими коллективными заявлениями наших лидеров. Но если первые из них вызывали сочувствие, симпатию и чуть ли не эффект разорвавшейся бомбы, то теперь все чаще приходится сталкиваться к иным чувством – раздражением. В воздухе витает вопрос: раз за столько лет ничего не поменяли в России, почему бы вам самим не сменить спортивное гражданство?

– Пора валить, считаете?

– Я так не говорил.

– У меня еще не самая тяжелая ситуация. Пока вы задавали вопрос, я вспомнил – несколько человек в последние годы, когда уже шла эта история (с дисквалификацией ВФЛА. – Прим. ред.), сменили гражданство… на российское. То есть, сами пришли в нашу федерацию. И после этого попали под санкции! Вот им, наверное, совсем обидно. А если говорить обо мне… Так просто ничего не сделаешь. Процедура смены спортивного гражданства занимает три года. И эти три года я не мог бы нигде выступать.

– Но прошло уже больше времени. Пять лет история тянется, а проблемы не могут решить. Отмотав назад, была бы возможность вернуться в 2015 год, поступили бы по-другому?

– Иногда думаешь – надо было. Но потом, когда все взвесишь… Вот у меня (показывает позади себя. – Прим. ред.) две фигурки бриллиантовые – 2017 и 2018 годы. Это «Бриллиантовая лига» – вот этого у меня не было бы. Или два чемпионата мира – медалей 2017 и 2019 года у меня тоже не было бы. Очень сложно в мире, где так все резко меняется, планы выстраивать: я ориентировался на Олимпийские игры-2020 в Токио, а их нет. Теперь ориентируешься на 2021 год, но ведь тоже ничего не понятно: будут они или нет, а если будут, то много разговоров о том, что пройдут они по сокращенной программе. И не очень понятно, что именно сократят.

Но это что касается меня самого... Я уже много лет отвыступал все-таки. А вот молодым… Молодым можно пытаться уезжать. Даже допуск для выступлений под нейтральным статусом получить сложно, к тому же он стал платным.