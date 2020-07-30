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России дали отсрочку на полтора месяца. Она ничего не изменит
30 июля 19:45
автор: Лев Тигай

России дали отсрочку на полтора месяца. Она ничего не изменит

Совет международной федерации решил, что наша ВФЛА будет окончательно исключена из мировой легкой атлетики, если не погасит долг в шесть с лишним миллионов долларов до 15 августа.

Этот штраф на нас наложили за фальсификацию документов по допинг-делу прыгуна в высоту Данилы Лысенко. Там был полный «букет» из несуществующих больниц и тому подобного. Пять миллионов плюс добавка в 1,3 «за издержки». Заплатить надо было до 1 июля, но заплатить мы не смогли. А очередной «экстренный президент» ВФЛА Евгений Юрченко сбежал со своей должности спасителя, не пробыв в ней и полугода. Видимо, до него не сразу, но все-таки дошло, во что он ввязался.

Сейчас ВФЛА – бесхозная, и желающих взвалить на себя этот воз пока не видно. Да, нам дали отсрочку на полтора месяца, но что она по большому счету меняет? Даже если в высоких кабинетах найдут нового «крайнего по легкой атлетике» и обеспечат выплату искомой суммы, суть проблемы-то – все равно не в ней. Этот вид спорта у нас пропах допингом настолько, что терапевтические методы лечения тут, боюсь, уже не подходят. Слишком запущено.

Один мой знакомый, в прошлом – неплохой бегун, пару лет назад решил ради развлечения опять заняться бегом. Не просто по пять километров каждое утро, как уже привык, а всерьез,чтоб поднять результат. Стал искать тренеров, моментально их нашел и – вы не поверите – все до единого, кто раньше, кто позже, предложили ему допинг. Ветерану-дедушке-старичку! Типа «да не парься», «мы все знаем», «тебя никто не поймает» и так далее.

Я понимаю, что для Марии Ласицкене, Сергея Шубенкова и других наших действующе-элитных легкоатлетов, которых вот-вот могут лишить права получать нейтральный статус и зарабатывать призовые на элитных турнирах, нынешнее разбирательство – вопрос если не жизни и смерти, то по крайней мере богатства и нищеты. И в данном случае они оказываются «крайними». Но помочь… Как? Чем? Долг в шесть миллионов-то ничего не исправит, он только отложит, задержит, ничего не спасет.

«Знаешь, Серега, в жизни человека бывают минуты, когда ему никто, никто не может помочь! Рождается сам – и умирает сам…»

источник: «Советский спорт»
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