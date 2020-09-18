Родион Гатауллин: Рекорд Дюплантиса закономерен, пандемия помешала установить его раньше

Тем самым он на один сантиметр улучшил 26-летней давности достижение Сергея Бубки. В 1994 году украинский спортсмен покорил высоту 6,14 м на соревнованиях в Сестриере (Италия).

– Ничего удивительного в этом достижении Дюплантиса нет, он давно созрел для этого, – считает вице-чемпион Олимпиады-1988 в прыжках с шестом Родион Гатауллин. – Все закономерно и логично. Он должен был это сделать еще раньше, но помешала пандемия.

– Швед с запасом взял планку…

– Я про то и говорю: мы же видели, как зимой он прыгал в закрытых помещениях. Было очевидно, что и рекорд Бубки на отрытом воздухе не устоит. Нужно было лишь дождаться лета, но лето не случилось из-за пандемии. Теперь ему торопиться не надо – оба рекорда его, осталось только деньги зарабатывать.

– Сергей Бубка поздравил Дюплантиса и сказал, чтобы тот поднимал планку все выше. Но в душе ему, наверняка, обидно, что его почти вечный рекорд пал?

– Возможно, но что делать, если появился человек, способный прыгать высоко?

– Вы мне рассказывали, что тот рекорд Бубки 1994 года в итальянском Сестриере нельзя было регистрировать. Там что-то с условиями на стадионе было не так.

– На стадионе роза ветров необычная – сильный попутный ветер, но в прыжках с шестом это не учитывается. Там был нестандартный сектор, я сам на нем прыгал и знаю, о чем говорю. Его нельзя было сертифицировать.