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Родион Гатауллин: Рекорд Дюплантиса закономерен, пандемия помешала установить его раньше
18 сентября 12:03
автор: Юрий Волохов

Родион Гатауллин: Рекорд Дюплантиса закономерен, пандемия помешала установить его раньше

На этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме швед Арманд Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом, взяв высоту 6 метров 15 сантиметров.

Тем самым он на один сантиметр улучшил 26-летней давности достижение Сергея Бубки. В 1994 году украинский спортсмен покорил высоту 6,14 м на соревнованиях в Сестриере (Италия).

– Ничего удивительного в этом достижении Дюплантиса нет, он давно созрел для этого, – считает вице-чемпион Олимпиады-1988 в прыжках с шестом Родион Гатауллин. – Все закономерно и логично. Он должен был это сделать еще раньше, но помешала пандемия.

– Швед с запасом взял планку…
– Я про то и говорю: мы же видели, как зимой он прыгал в закрытых помещениях. Было очевидно, что и рекорд Бубки на отрытом воздухе не устоит. Нужно было лишь дождаться лета, но лето не случилось из-за пандемии. Теперь ему торопиться не надо – оба рекорда его, осталось только деньги зарабатывать.

– Сергей Бубка поздравил Дюплантиса и сказал, чтобы тот поднимал планку все выше. Но в душе ему, наверняка, обидно, что его почти вечный рекорд пал?
– Возможно, но что делать, если появился человек, способный прыгать высоко?

– Вы мне рассказывали, что тот рекорд Бубки 1994 года в итальянском Сестриере нельзя было регистрировать. Там что-то с условиями на стадионе было не так.
– На стадионе роза ветров необычная – сильный попутный ветер, но в прыжках с шестом это не учитывается. Там был нестандартный сектор, я сам на нем прыгал и знаю, о чем говорю. Его нельзя было сертифицировать.

– В чем его нестандартность?
– Это съемный сектор, дорожка для разбега из фанеры была проложена прямо по газону и вела на вираж. И у нее был сильный уклон.

– То есть, прыгающий разбегался как бы под уклон?
– Именно, есть определенные допуски для требований к дорожке – перепады по высоте и по углам. Но организаторы соревнований в Сестриере ничего не замеряли и сектор не сертифицировали. Ну да ладно, это дело прошлое.

– Некоторые специалисты считают, что у Дюплантиса есть пробелы в технике. Есть?
– Не знаю, что это за специалисты. На мой взгляд, у Дюплантиса очень простая и надежная техника. У него большой шест и широкий хват. Делайте также как он и прыгайте выше. Кто мешает?

– В России был молодой талантливый прыгун 16-летний Матвей Волков, который теперь будет выступать за Белоруссию. Он со временем может составить конкуренцию Дюплантису?
– Несомненно, у Матвея есть потенциал – технически он очень хорошо обучен. Его папа Константин, сам в прошлом отличный прыгун, технику сыну поставил.

Если же говорить о конкуренции со шведом, то здесь нужно больше говорить не о технике, а о физических кондициях. Насколько Матвей вырастет в атлета.

У Дюплантиса есть очевидное преимущество – он быстрее всех разбегается. А от скорости разбега и умения с ней справиться и зависит мощь прыжка.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Дюплантису принадлежит и мировой рекорд в помещении – 6,18 м. Шведский атлет установил его в феврале. При этом за неделю до этого Дюплантис прыгнул на 6,17 м, побив рекорд для закрытых помещений француза Рено Лавиллени (6,16).

источник: «Советский спорт»
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На этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме швед Арманд Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом, взяв высоту 6 метров 15 сантиметров.
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