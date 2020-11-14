«Дисквалификация будет снята в случае положительных изменений». 5 лет назад ВФЛА указали на дверь

«22 ЧЛЕНА ИЗ 27 – ЗА ОТСТРАНЕНИЕ»
Для того чтобы вынести такой вердикт, достаточно было простого большинства голосов членов Совета, в который входили 27 человек, в том числе на тот момент генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов. Ему, разумеется, как заинтересованной стороне, проголосовать не позволили. В итоге за отстранение российских спортсменов от всех соревнований, проводящихся под эгидой ИААФ (с 2019 года – World Athletics. – Прим. ред.), высказались 22 члена Совета, против – только один.
Также ИААФ в своем пресс-релизе объявила, что Россия лишена права принять командный чемпионат мира по ходьбе в Чебоксарах и юниорский чемпионат мира по легкой атлетике в Казани в 2016 году.
«Дисквалификация с ВФЛА будет снята, когда произойдут положительные изменения. Пока же нет никаких обещаний по поводу того, что российские легкоатлеты примут участие в Олимпиаде-2016», – заявил по итогам заседания Совета президент ИААФ Себастьян Коу.
Ранее, 9 ноября 2015 года, в Женеве состоялась пресс-конференция независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), на которой Россию обвинили в многочисленных и систематических манипуляциях с допинг-пробами.
ВАДА рекомендовало ИААФ исключить ВФЛА из организации и запретить представителям российской легкой атлетики выступать на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций сразу же запросила у ВФЛА объяснений и, как заверили российские спортивные чиновники, на следующий день подробный отчет был отправлен в вышестоящую организацию.
10 ноября 2015 года ВАДА временно приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории.
ПРЕЗИДЕНТЫ МЕНЯЛИСЬ, СИТУАЦИЯ – НЕТ
Что было дальше – известно. В январе 2016 года с большой помпой на пост главы ВФЛА был избран спортивный функционер из Самары Дмитрий Шляхтин. Была разработана дорожная карта по восстановлению членства ВФЛА в международной федерации. Тем временем, на Олимпиаду в Рио летом 2016 года от России в нейтральном статусе была допущена только прыгунья в длину Дарья Клишина.
А в августе 2018 года громыхнуло «дело Данила Лысенко». Молодой прыгун в высоту был отстранен от соревнований из-за третьего пропуска допинг-теста. ВФЛА помогла ему «сделать» справку о болезни. Как в последствие выяснилось, медицинского учреждения, выдавшего справку Лысенко, по этому адресу не существует.
В январе 2020 года орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit) рекомендовал совету World Athletics рассмотреть возможность полного исключения ВФЛА из состава своей организации в случае подтверждения обвинений по делу Лысенко. Были приостановлены действия государственной аккредитации ВФЛА до 1 марта 2020 года. 3 февраля 2020 года Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики сложил с себя полномочия и подал в отставку. На внеочередной отчетно-выборной конференции 28 февраля 2020 года был избран новый президент ВФЛА бизнесмен Евгений Юрченко.
Однако 13 июля Юрченко неожиданно объявил об уходе с поста главы ВФЛА. Через пару месяцев он передумал – и вернулся. А ситуация, тем временем, не менялась.
В этом году даже наши лучшие легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова не смогли получить статус нейтральных атлетов. И, соответственно, не смогли выступать на международных соревнованиях.