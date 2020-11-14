«Дисквалификация будет снята в случае положительных изменений». 5 лет назад ВФЛА указали на дверь

«22 ЧЛЕНА ИЗ 27 – ЗА ОТСТРАНЕНИЕ»

Для того чтобы вынести такой вердикт, достаточно было простого большинства голосов членов Совета, в который входили 27 человек, в том числе на тот момент генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов. Ему, разумеется, как заинтересованной стороне, проголосовать не позволили. В итоге за отстранение российских спортсменов от всех соревнований, проводящихся под эгидой ИААФ (с 2019 года – World Athletics. – Прим. ред.), высказались 22 члена Совета, против – только один.

Также ИААФ в своем пресс-релизе объявила, что Россия лишена права принять командный чемпионат мира по ходьбе в Чебоксарах и юниорский чемпионат мира по легкой атлетике в Казани в 2016 году.

«Дисквалификация с ВФЛА будет снята, когда произойдут положительные изменения. Пока же нет никаких обещаний по поводу того, что российские легкоатлеты примут участие в Олимпиаде-2016», – заявил по итогам заседания Совета президент ИААФ Себастьян Коу.

Ранее, 9 ноября 2015 года, в Женеве состоялась пресс-конференция независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), на которой Россию обвинили в многочисленных и систематических манипуляциях с допинг-пробами.

ВАДА рекомендовало ИААФ исключить ВФЛА из организации и запретить представителям российской легкой атлетики выступать на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.