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«Дисквалификация будет снята в случае положительных изменений». 5 лет назад ВФЛА указали на дверь
14 ноября 17:00
автор: Юрий Волохов

«Дисквалификация будет снята в случае положительных изменений». 5 лет назад ВФЛА указали на дверь

14 ноября 2015 года Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций принял решение о приостановлении членства в организации ВФЛА.

«22 ЧЛЕНА ИЗ 27 – ЗА ОТСТРАНЕНИЕ»

Для того чтобы вынести такой вердикт, достаточно было простого большинства голосов членов Совета, в который входили 27 человек, в том числе на тот момент генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов. Ему, разумеется, как заинтересованной стороне, проголосовать не позволили. В итоге за отстранение российских спортсменов от всех соревнований, проводящихся под эгидой ИААФ (с 2019 года – World Athletics. – Прим. ред.), высказались 22 члена Совета, против – только один.

Также ИААФ в своем пресс-релизе объявила, что Россия лишена права принять командный чемпионат мира по ходьбе в Чебоксарах и юниорский чемпионат мира по легкой атлетике в Казани в 2016 году.

«Дисквалификация с ВФЛА будет снята, когда произойдут положительные изменения. Пока же нет никаких обещаний по поводу того, что российские легкоатлеты примут участие в Олимпиаде-2016», – заявил по итогам заседания Совета президент ИААФ Себастьян Коу.

Ранее, 9 ноября 2015 года, в Женеве состоялась пресс-конференция независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), на которой Россию обвинили в многочисленных и систематических манипуляциях с допинг-пробами.

ВАДА рекомендовало ИААФ исключить ВФЛА из организации и запретить представителям российской легкой атлетики выступать на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций сразу же запросила у ВФЛА объяснений и, как заверили российские спортивные чиновники, на следующий день подробный отчет был отправлен в вышестоящую организацию.

10 ноября 2015 года ВАДА временно приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории.

ПРЕЗИДЕНТЫ МЕНЯЛИСЬ, СИТУАЦИЯ – НЕТ

Что было дальше – известно. В январе 2016 года с большой помпой на пост главы ВФЛА был избран спортивный функционер из Самары Дмитрий Шляхтин. Была разработана дорожная карта по восстановлению членства ВФЛА в международной федерации. Тем временем, на Олимпиаду в Рио летом 2016 года от России в нейтральном статусе была допущена только прыгунья в длину Дарья Клишина.

А в августе 2018 года громыхнуло «дело Данила Лысенко». Молодой прыгун в высоту был отстранен от соревнований из-за третьего пропуска допинг-теста. ВФЛА помогла ему «сделать» справку о болезни. Как в последствие выяснилось, медицинского учреждения, выдавшего справку Лысенко, по этому адресу не существует.

В январе 2020 года орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit) рекомендовал совету World Athletics рассмотреть возможность полного исключения ВФЛА из состава своей организации в случае подтверждения обвинений по делу Лысенко. Были приостановлены действия государственной аккредитации ВФЛА до 1 марта 2020 года. 3 февраля 2020 года Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики сложил с себя полномочия и подал в отставку. На внеочередной отчетно-выборной конференции 28 февраля 2020 года был избран новый президент ВФЛА бизнесмен Евгений Юрченко.

Однако 13 июля Юрченко неожиданно объявил об уходе с поста главы ВФЛА. Через пару месяцев он передумал – и вернулся. А ситуация, тем временем, не менялась.

В этом году даже наши лучшие легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова не смогли получить статус нейтральных атлетов. И, соответственно, не смогли выступать на международных соревнованиях.

источник: «Советский спорт»
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