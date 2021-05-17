Каниськина идет на выборы. Одним депутатом-допингером станет больше

- Мне нравится выбранный партией курс, - говорила он в интервью сайту «Единой России» в 2013 году. - Нравятся люди, их позиция, нацеленность на результат. Члены «Единой России» действительно хотят, чтобы жизнь в стране стала другой. Пусть не все сразу получается, но главное – желание изменить жизнь к лучшему, постоянно работать на благо России, ее граждан.

Теперь же Ольга претендует на место в Государственном собрании Республики Мордовия: она будет участвовать в праймериз от партии «Единая Россия». С одной стороны, надо отдать должное скромности бывшей спортсменки. Вон бывшая «татушка» Юлия Волкова собралась сразу в Госдуму от региона, где никогда раньше не бывала (если только на гастролях). Каниськина же давно живет в районе, от которого избирается, да и ее стаж в партии исчисляется уже добрым десятком лет.

На чемпионат мира 2013-го года, который проходил в Москве, Каниськина не приехала. По официальной версии из-за травмы, по неофициальной - тогдашний президент ИААФ Ламин Диак поставил российской стороне ультиматум - либо ученики тренера Чегина, подозреваемые в употреблении допинга, не выступают на турнире, либо будет скандал. В итоге помимо Каниськиной чемпионат мира пропустили еще четыре ведущих российских ходока.

Каниськина - чемпионка мира 2007 года, олимпийская чемпионка Игр в Пекине. Карьеру она закончила в 2016-м, а медали выигрывала и после 2008-го, однако всех наград была лишена из-за нарушения антидопинговых правил. Все ее результаты в период с 15 августа 2009 года по 15 октября 2012 года были аннулированы. Ольга была лишена серебра Игр в Лондоне и двух золотых наград чемпионатов мира 2009 и 2011 годов.

Сейчас в основе ее предвыборной программы лежит развитие массового спорта в Мордовии. Некоторые пункты, правда, почти один в один скопированы с выступления президента на заседании Госсовета по вопросам развития спорта еще 2002 года. Но даже этот небольшой плагиат был бы простителен, если бы вранье не стало образом жизни этих людей.

Их даже жаль - врать всю жизнь, представляете каково это? Они как «голубые воришки»: им было стыдно, но они воровали. Воровали медали, воровали призовые, воровали эмоции у своих соперников и их болельщиков. Положительные эмоции, меняли их на злость в свой адрес, в адрес своего тренера, а иногда - и всей страны. А мы потом удивляемся: за что с нами так ВАДА, МОК, CAS и остальные?

Хочу быть правильно понятым: я не призываю к тому, чтобы бывших допингеров лишали права занимать руководящие должности, избираться депутатами и т.д. Хотя это тоже - вполне рабочая схема. Но я считаю, что право на ошибку есть у каждого. Однако за преступлением, по моим твердым убеждениям, должно следовать либо наказание, либо раскаяние. Ни того, ни другого в случае допинговых преступлений мы не видим. Нет у нас такой традиции. У них есть. У нас нет. Пойманный на допинге в России либо молчит в трубочку, ждет, когда все забудется, либо обвиняет врагов в провокации. Когда таких случаев были единицы, мы верили. Когда счет пошел на десятки, сомневались. Когда же - на сотни, верить стало невозможно.

Вы помните, чтобы хоть один наш спортсмен, пойманный на допинге, сознался? Я помню - биатлонист Дмитрий Ярошенко. Один. Может были еще пара-тройка человек, кто честно признался. Все остальные - невиновны.

Я как-то спросил одного большого чиновника, почему у нас так? Он был откровенен: тогда же придется сдать всю цепочку: тренера, доктора, коллег. Кто на это пойдет? Стукачество не в наших традициях. А воровство и лицемерие - в наших?

Стучать не стучим, хотя во всем мире это называется информированием, а люди - не стукачами, а информаторами. Но мы и их недолюбливаем. Зато легко идем на то, чтобы в высших органах государственной власти присутствовали люди с громадным пятном на репутации.

Правильно ли это? Не думаю.