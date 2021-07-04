Канадка Алиша Ньюман теперь в OnlyFans. Ранее ее обвиняли в домогательствах

Алиша девушка заметная. В прошлом году она приняла участие в рекламной съемке производителя нижнего белья, в этом - журнал Maxim включил ее в Топ-100 самых желанных женщин планеты. Причем 27-летняя прыгунья в высоту хорошо выглядит не только на рекламных постерах и страницах журналов, но и на дорожках легкоатлетических стадионов. Она победительница и рекордсменка Игр британского Содружества 2918 года, бронзовая медалистка Панамериканских игр-2019. Позже в 2019-м она впервые победила на этапе Брильянтовой лиги с национальным рекордом – 4,82 м.

Правда в том же году, Алиша засветилась и на страницах скандальной хроники, когда на отдыхе в Пенсильвании устроила дебош со своим бойфрендом игроком «Питтсбург Стилерс» Энтони Чикилло. Ссора молодых людей закончилась тем, что каждый написал на другого заявление в полицию: Чикилло обвинил Ньюман в домогательствах, а она его – в домашнем насилии. Правда, потом оба свои заявления забрали.

После откровенных съемок в рекламе Ньюман заявила: «Как женщина и спортсменка, я ломала барьеры всю свою жизнь, и эта рекламная кампания «Играй на победу» позволила мне показать еще одну сторону красоты того, чтобы быть женщиной!»

В этом году она пошла дальше. Перед поездкой на Игры в Токио, которые станут для нее вторыми (в Рио она не сумела квалифицироваться в финал), Ньюман зарегистрировалась в OnlyFans. В этой платной соцсети участники выкладывают для подписчиков порой весьма откровенный контент. Объявление об этом канадка выложила в Инстаграме с подписью «Ваши желания приказ для меня».

Пожелаем Алише удачи на Олимпийских играх, и будем пристально следить за профилем канадской красавицы. Он обещает быть очень интересным.