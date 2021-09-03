Ласицкене заняла второе место в Брюсселе на этапе Бриллиантовой лиги

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заняла второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе.
Россиянка преодолела планку на высоте 2 м. Победу одержала украинка Ярослава Магучих, показавшая результат 2,02 м. Третьей стала представительница Австралии Никола Макдермотт (2 м).
На Олимпийских Играх в Токио россиянка заняла первое место.
Ласицкене является трехкратной чемпионкой мира (Токио 2015, Лондон 2017, Доха 2019), а также двукратной чемпионкой мира в помещении (Сопот 2014, Бирмингем 2018).
Мария Ласицкене единственная трехкратная чемпионка в мире в истории по прыжкам в высоту (как среди мужчин, так и среди женщин).