Российские спортсмены могут не выступить в квалификациях к ОИ-2024 из-за проблем с визами США

Заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов рассказал о проблемах с оформлением американских виз для спортсменов.

«Нам все проблематичней стало получать визы по линии МИД в США, и у спортсменов есть риск не выступить на многих квалификационных соревнованиях перед Олимпиадой, большинство из которых проводится там. В течение недели мы отправим рекомендации по визам», — цитирует ТАСС чиновника.

Напомним, что в августе из-за проблем с получением американских виз США олимпийская чемпионка Мария Ласицкене и серебряный призер ОИ-2020 Анжелика Сидорова не смогли выступить на этапе «Бриллиантовой лиги».

Министр спорта Олег Матыцин завил, что в этих случаях вмешались сроки Олимпийских игр.