Ласицкене стала победительницей финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене одержала победу в соревнованиях по прыжкам в высоту в финале Бриллиантовой лиги в швейцарском Цюрихе.

Олимпийская чемпионка выиграла с лучшим результатом сезона 2,05 метра. На Играх в Токио Ласицкене завоевала золото, преодолев планку, установленную на высоте 2,04. Второе место в финале Бриллиантовой лиги украинка Ярослава Могучих (2,03) Бронзовым призером соревнований стала Никола Макдермотт. Австралийка завершила выступление с результатом 2,01 метра.

Добавим, что призеры лиги стояли на пьедестале на Олимпиаде в Токио.