Ласицкене вновь сфотографировалась с украинкой Магучих

Сегодня, 9 сентября, в сети появилась фотография, на которой присутствуют олимпийская чемпионка в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене, а также украинская легкоатлетка Ярослава Магучих.

Отметим, что данное фото опубликовала на своей странице в Instagram австралийская прыгунья Элинор Паттерсон после финальных соревнований «Бриллиантовой лиги», которые проходили в Цюрихе. Добавим, что россиянка одержала победу в Швейцарии, а украинка стала второй.

Напомним, 7 августа Ласицкене завоевала золотую награду на ОИ-2020. Магучих выиграла на соревнованиях бронзовую награду. После этого спортсменки сделали несколько совместных фотографий. За это украинская спортсменка была подвергнута критики со стороны болельщиков и властей своей страны.