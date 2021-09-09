Сидорова выиграла финал Бриллиантовой лиги

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова победила в финале Бриллиантовой лиги в соревнованиях в прыжках с шестом.

Серебряный призер Токио показала результат 5,01 м, что является рекордом соревнований.

Гречанка Катерина Стефаниди, ставшая второй прыгнула лишь на 4,77 м. Третье место осталось за словенкой Тину Шутей с прыжком на 4,67 м.

Добавим, что на Олимпиаде-2020 Сидорова прыгнула на 4,85 м, а мировой рекорд составляет 5,06 м и принадлежит другой россиянке Елене Исинбаевой.