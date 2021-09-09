Анжелика Сидорова: Не могу поверить, что преодолела пятиметровый барьер

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, победившая в финале Бриллиантовой лиги в соревнованиях в прыжках с шестом с результатом 5,1 м, прокомментировала свое достижение.

«Перед соревнованиями я не чувствовала, что это случится, все мы устали после долгого сезона, и на разминке я не ощущала себя на 100 процентов готовой к прыжку на 5 метров. Я просто хотела сделать несколько прыжков и не думала об идеальной технике и идеальном состоянии. Я до сих пор не могу поверить, что преодолела пятиметровый барьер», - цитирует Сидорову ТАСС, ссылаясь на пресс-службу соревнований.

Добавим, что пятиметровый барьер в истории преодолели только три спортсменки, Сидорова, мировая рекордсменка Елена Исинбаева (5,06) и американка Сэнди Моррис (5,00).

На Олимпиаде-2020 Сидорова стала второй, показав результат 4,85 м.