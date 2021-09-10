Моргунов стал бронзовым призером Бриллиантовой лиги

В финале Бриллиантовой лиги, который проходил в Цюрихе (Швейцария), завершились прыжки с шестом среди мужчин. Российский спортсмен Тимур Моргунов занял третье место.
Результат россиянина - 5,93 м. Победил швед Арман Дюплантис (6.06). На втором месте американец Сэм Кендрикс, который также показал результат 5,93.
В конце соревнований Дюплантис попытался установить мировой рекорд, прыгнув 6,19 м, но не смог. Текущий мировой рекорд (6,18) принадлежит шведу.
Моргунов является серебряным призером чемпионата Европы 2018 года, а также двукратным чемпионом России в 2017 и 2021 годах.
источник: «Советский спорт»