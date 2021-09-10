Магучих прокомментировала новое фото с Ласицкене

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих рассказала, при каких обстоятельствах она снова оказалась на одной фотографии с россиянкой Марией Ласицкене.

«Что касается фото: оно было сделано по просьбе прыгуньи Камилы Лицвинко, которая заканчивает карьеру, она хотела запечатлеть воспоминания. И теперь кульминация: на фотографии меня обнимает не Мария, а Никола МакДермотт, представительница Австралии. Уважайте друг друга, пожалуйста. Всем добра, а я отправляюсь в отпуск», - написала Магучих на своей странице в фейсбуке.

Напомним, 7 августа Ласицкене завоевала золотую награду на ОИ-2020. Магучих выиграла на соревнованиях бронзовую награду. После этого спортсменки сделали несколько совместных фотографий. За это украинская спортсменка была подвергнута критики со стороны болельщиков и властей своей страны.