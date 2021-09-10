Богословская высказалась о новой совместной фотографии Ласицкене и украинки Магучих

Известный комментатор Ольга Богословская выразила свое мнение по поводу очередного скандала из-за новой фотографии, на которой присутствуют чемпионка Олимпиады в Токио Мария Ласицкене, а также украинка Ярослава Магучих.

Отметим, что данное фото опубликовала на своей странице в Instagram австралийская прыгунья Элинор Паттерсон после финальных соревнований «Бриллиантовой лиги», которые проходили в Цюрихе. Добавим, что россиянка одержала победу в Швейцарии, а представительница Украины стала второй.

– Да, Магучих и Ласицкене вместе попали в кадр. Представьте себе, на соревнованиях такое случается. Люди оказываются на одном стадионе в одном секторе. Меня уже ничего не удивляет. В сумасшедшем доме, например, можно стать свидетелем еще более захватывающих сюжетов. Кто-то на Украине омаразмел. Ну и что? Нам не следует уподобляться, – цитирует Богословскую RT.

Напомним, 7 августа Ласицкене завоевала золотую награду на ОИ-2020. Магучих выиграла на соревнованиях бронзовую награду. После этого спортсменки сделали несколько совместных фотографий. За это украинская спортсменка была подвергнута критике со стороны болельщиков и властей своей страны.