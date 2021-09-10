Исинбаева - о Сидоровой: Я счастлива, что Анжелика присоединилась ко мне в клуб «пятиметровичек»

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Елена Исинбаева поделилась мнение о российской легкоатлетке Анжелике Сидоровой.

«Эта хрупкая, но сильная девушка, вписала свое имя в историю женских прыжков с шестом, став четвертой в мире, кто преодолел рубеж пять метров. Я счастлива, что Анжелика присоединилась ко мне в клуб «пятиметровичек». Теперь я спокойна, теперь я уверена, лидерство в этой дисциплине Анжелика не отдаст!», - написала Исинбаева в своем инстаграм.

Добавим, что Сидорова - серебряный призер Олимпийских игр в Токио, чемпионка мира и Европы, победительница европейского первенства в помещении, восьмикратная чемпионка России в помещении, а также пятикратная победительница первенства страны.