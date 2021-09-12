Ласицкене победила на турнире в Берлине

Российская спортсменка Мария Ласицкене выиграла международный турнир по прыжкам в высоту в Берлине.

Россиянка преодолела планку на высоте 1,98 м, второй стала австралийка Никола Макдермотт (1,95 м), третье место заняла украинка Юлия Левченко (1,89 м). Россиянка Наталья Спиридонова заняла восьмое место (1,80).

Для Ласицкене этот турнир стал последним в сезоне.

На Олимпийских Играх в Токио россиянка заняла первое место.

Ласицкене является трехкратной чемпионкой мира (Токио 2015, Лондон 2017, Доха 2019), а также двукратной чемпионкой мира в помещении (Сопот 2014, Бирмингем 2018).