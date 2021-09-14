Рекордсмен мира в метании молота Седых умер в возрасте 66 лет

Первый вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Сергей Бубка сообщил о смерти двукратного Олимпийского чемпиона по метанию молота Юрия Седых в возрасте 66 лет.

«Глубоко скорбим о потере Юрия Седых ... Выдающийся двукратный олимпийский чемпион, чей фантастический мировой рекорд в метании молота (86,74) за 35 лет все еще не побит», - написал Бубка в твиттере.

Вышеуказанный рекорд был показан на чемпионате Европы в Штутгарте. За карьеру Седых трижды выигрывал континентальное первенство. Чемпионом мира он становился один раз в 1991 году, турнир проходил в Токио.