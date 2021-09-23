Российского легкоатлета Хютте задержали с наркотиками

Российский спортсмен Александр Хютте задержан в Санкт-Петербурге.

При обыске у 32-летнего спортсмена были обнаружены наркотические вещества.

«Спортсмен в неадекватном состоянии был остановлен для проверки его документов. Хютте не мог четко произносить слова, а на зрачках наблюдались признаки наркотического опьянения. Спортсмен был доставлен в отделение для дальнейшего рассмотрения», - сообщает сайт «РЕН-ТВ».

Отмечается, что спортсмен, работающий в настоящее время пожарным, признался, что действительно употребляет наркотики, однако делает это не систематически.

Хютте является чемпионом Европы в командных соревнованиях в Стокгольме (2011 год), серебряным призером в Брауншвейге (2014), а также четырехкратным чемпионом России в беге на короткие дистанции (2010 - 2013).