Депутат Свищев высказался по поводу задержания легкоатлета Хютте

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал появившуюся информацию о том, что российского легкоатлета Александра Хютте был задержан с наркотиками.

Сегодня, 23 сентября, стало известно, что 32-летнего спортсмена задержали с запрещенными веществами в Санкт-Петербурге.

– Какая история карьеры у человека! Начал с допинга, потом наркотики. Дорожка закончилась. К счастью, это единичные случаи. 99,9% наших спортсменов никогда в жизни не употребляли запрещенные препараты и не планируют это делать. Надо позитивно смотреть на всю эту историю со спортсменами и не ставить Александра в один ряд с ними, – приводит слова Свищева «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в 2015 году Хютте был отстранен от участие в официальных соревнованиях за употребление наркотиков и уклонения от сдачи допинг-проб. В 2017-м спортсмена дисквалифицировала на четыре года.

Хютте является чемпионом Европы в командных соревнованиях в Стокгольме в 2011 году, а также четырехкратным чемпионом России в беге на короткие дистанции.