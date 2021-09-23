ВФЛА - о Хютте: Он взрослый человек и должен сам отвечать за свои поступки

Пресс-секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко сделала заявление о бывшем спортсмене Александре Хютте, задержанном во вторник с признаками наркотического опьянения.

32-летний бегун уже признался в употреблении наркотиков.

«Он взрослый человек и должен сам отвечать за свои поступки. Если он совершил преступление, то должен понести за это наказание, предусмотренное нашим законодательством. ВФЛА по-прежнему придерживается принципа нулевой терпимости к допингу и нарушение антидопинговых правил считает абсолютно неприемлемым ни в какой степени вне зависимости от регалий и заслуг», - приводит слова Глущенко «Газета.Ru».

Хютте является чемпионом Европы в командных соревнованиях в Стокгольме (2011 год), серебряным призером в Брауншвейге (2014), а также четырехкратным чемпионом России в беге на короткие дистанции (2010 - 2013).

Добавим, что в 2015 году легкоатлета отстранили от соревнований за прием допинга и уклонение от сдачи пробы. После дисквалификации Хютте стал информатором Международной ассоциации легкоатлетических федераций, а в настоящее время он работает пожарным.