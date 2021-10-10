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10 октября 11:05

Кристина Тимановская: Если бы вы знали, скольких спортсменов погубила БФЛА

Она сбежала в Польшу, где находится под охраной.

Белорусская бегунья Кристина Тимановская рассказала, что в сборную Белоруссии попадали спортсмены благодаря связям.

«Если бы вы знали, скольких спортсменов они погубили. Даже я наблюдала то, как по связям пропихивают людей в сборные, а перспективные должны уходить. Я 20-кратная чемпионка и рекордсменка Белоруссии, но, к сожалению, эта сборная уже забыла все», - написала Тимановская в своем инстаграм.

Напомним, что во время Олимпиады в Токио спортсменка в соцсетях выразила недовольство, что тренерский штаб сборной Белоруссии включил ее в состав эстафеты 4x400 метров, хотя она специализируется на коротких дистанциях. После этого НОК решил отправить Тимановскую домой. В аэропорту спортсменка попросила помощи у полицейских и обратилась в МОК за защитой. Сейчас легкоатлетка находится в Польше.

Во время проведения расследования МОК лишил аккредитаций именно Шимака и Моисевича.

источник: Instagram
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