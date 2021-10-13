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13 октября 17:54
автор: Максим Скороходов

Стала известна дата рассмотрения апелляции Антюх на решение CAS о дисквалификации

Легкоатлетка подозревается в нарушении антидопинговых правил на основании доклада Ричарада Макларена.

Рассмотрение апелляции российской легкоатлетки Натальи Антих по поводу своей четырехлетней дисквалификации пройдет 16 ноября, сообщает пресс-служба CAS.

Отстранение спортсменки за нарушение антидопинговых правил отсчитывается с 7 апреля нынешнего года, а все результаты Натальи с 30 июня 2013-го будут аннулированы, если коллегия арбитров CAS отклонит ее апелляцию.

Антюх завершила карьеру в 2017 году, а в январе 2019-го была назначена председателем Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

На Олимпиаде в Лондоне в 2012-м Наталья выиграла золото в беге на 400 м с барьерами. Также в ее активе две победы на чемпионатах мира в эстафете 4×400 м в 2005-м и 2013-м.

источник: TAS CAS
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