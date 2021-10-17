Ласицкене не смогла стать лучшей легкоатлеткой года в Европе

Мария Ласицкене не смогла стать лучшей легкоатлеткой года из Европы, сообщает «МК-Спорт».

Напомним, что победительница Олимпийских игр -2020 в прыжках в высоту за данную награду претендовала с другими триумфаторами Токио польской метательницей молота Анитой Влодарчик, и бегуньей из Нидерландов Сифан Хассан, которая одержала победу сразу в двух дистанциях на 5000 и 10000 м. Именно последняя была признана лучшей европейской легкоатлеткой года.

Добавим, что Ласицкене получала данный титул в 2019 году.