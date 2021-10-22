Ласицкене номинировали на звание лучшей легкоатлетки мира по итогам 2021 года

Пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций сообщила о том, что обладательница золотой медали Олимпиады-2020 в Токио по прыжкам в высоту Мария Ласицкене была номинирована на звание лучшей легкоатлетки мира в 2021 году.

По информации источника, помимо 28-летней россиянки, на награду претендуют еще девять спортсменок, семь из которых являются победительницами в беге на различных дистанциях, а именно американки Атинг Му и Сидни Маклафлин, представительница Нидерландов Сифан Хассан, Жасмин Камачо-Куинн из Пуэрто-Рико, кенийка Фаит Кипьегон, Шона Миллер-Уйбо из Багамских островов, а также Элейн Томпсон из Ямайки.

Также на приз номинированы метательница диска Валари Оллман из США и венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас, специализирующася в тройном прыжке.

Отмечается, что пять финалистов премии будут определены по итогам голосования, которое завершится 6 ноября. Имя победителя будет объявлено в декабре.

Добавим, что Ласицкене получала данный титул в 2019 году.