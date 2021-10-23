Бронзовый призер чемпионата мира в беге на 200 м Киньонес был застрелен в родном городе

Эквадорский спринтер Алекс Киньонес был застрелен в родном городе Гуаякиль, сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на президента спортивной федерации эквадорской провинции Гуаяса Роберто Ибаньеса и ESPN.

По данном источника, убийство произошло накануне вечером, а вместе с легкоатлетом также был застрелен его друг. Подозреваемые в преступлении не установлены.

Киньонесу было 32 года, самыми высокими его достижениями были бронза чемпионата мира в Дохе (2019 г) в беге на 200 м и золото Панамериканских игр в Лиме (2019) на той же дистанции. Также бегун устанавливал рекорды Эквадора на дистанции 100 (10,09 сек.), 200 (19,87) и 400 м (46,28).