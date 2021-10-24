Эфиопка Гидей установила новый мировой рекорд в полумарафоне

Бегунья из Эфиопии Летесенбет Гидей установила новый мировой рекорд в полумарафоне на соревнованиях в Валенсии.

Отметим, что спортсменка преодолела дистанцию в 21 км 97,5 метров за 1 час 2 минуты 52 секунды. Таким образом, она смогла побить рекорд своей соотечественницы Ялемзерф Йехуалав (1.03,52)

Ранее Гидей установила новый мировой рекорд в беге на дистанции 10 000 метров. В июне этого года эфиопка финишировала с результатом 29 минут 1,3 секунды и превзошла предыдущее рекордное время, принадлежавшее нидерландке Сифан Хассан, на 5,79 секунды.

Напомним, что 23-летняя Гидей является серебряным призером чемпионата мира 2019 года на дистанции 10 000 метров.