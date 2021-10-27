Три российских спортсмена получили нейтральный статус от World Athletics

Всемирная легкоатлетическая ассоциация удовлетворила заявки трех российских спортсменов на выдачу нейтрального статуса.

Как сообщает пресс-служба World Athletics, в международных соревнованиях смогут принимать участие марафонец Степан Киселев, Анна Минуллина (бег на 3000 метров) и Владислав Подзвездов (бег на 800 и 1500 метров).

Таким образом, свой нейтральный статус подтвердили уже 150 российских легкоатлетов. Пять заявок World Athletics отклонила.

Добавим, что олимпийская чемпионка 2020 года по прыжкам в высоту Мария Ласицкене вошла в число номинантов на звание лучшей легкоатлетки мира в текущем сезоне.