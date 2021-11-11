Французский атлет Атин-Венель был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

Французский спринтер Тедди Атин-Венель, ставший участником эстафеты 4х400 метров на чемпионате мира по легкой атлетике 2017 года в составе национальной команды, получил пятимесячную дисквалификацию из-за допинга.

По информации «МК-Спорт», в допинг-пробе спортсмена от 2017 года был обнаружен сальбутамол. Сам француз заявил, что в свое время он принимал препарат для лечения астмы – в его состав входило данное запрещенное вещество. В данный момент Атин-Венель надеется подать апелляцию по решению антидопингового агентства Франции (AFLD).

Отметим, что в июле 2017 года 36-летний спортсмен стал победителем чемпионата Франции в беге на 400 метров.