Источник: Вероятнее всего, конгресс World Athletics продлит отстранение ВФЛА

Руководитель рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен на очередном конгрессе World Athletics будет рекомендовать продлить отстранение национальной федерации.

Как сообщает Inside the Games, в рабочей группе отмечают значительный прогресс ВФЛА по выполнению пунктов «дорожной карты». Оплата затрат World Athletics, возложенная на российскую сторону, также производится своевременно. Андерсен недеется, что ВФЛА удастся успешно выполнить оставшиеся задачи по восстановлению федерации.

Напомним, в 2015 году после серии допинговых скандалов с участием российских спортсменов World Athletics лишила ВФЛА членства. С тех пор отечественные атлеты вынуждены выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Конгресс состоится 17-18 ноября.