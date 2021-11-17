World Athleitics продлила отстранение ВФЛА

World Athleitics приняла решение продлить отстранение ВФЛА.

«После презентаций, сделанных исполняющей обязанности главы ВФЛА Ириной Приваловой и главой рабочей группы по восстановлению Руне Андерсоном, конгресс World Athletics сегодня одобрил рекомендации совета World Athletics оставить отстранение России в силе, в то время как конгресс продолжит наблюдать за выполнением плана по восстановлению», - говорится в сообщении пресс-службы организации.

По информации ТАСС, за отстранение ВФЛА проголосовали 126 делегатов, против - 18, воздержались от голосования - 34.

Напомним, в 2015 году после серии допинговых скандалов с участием российских спортсменов World Athletics лишила ВФЛА членства. С тех пор отечественные атлеты вынуждены выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.