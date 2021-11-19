Ласицкене выразила сомнение в независимости CAS, отклонившего ее иск к World Athletics

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выразила свое мнение по поводу решений Спортивного арбитражного суда (CAS).

Отметим, что в январе этого года CAS отклонил иск 28-летней спортсменки к Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

– В январе я подала иск в CAS к World Athletics. Оспаривала в нем антидопинговые правила 2021 года, дающие право WA лишать меня возможности выступать на международной арене просто из-за того, что я россиянка. Только в ноябре CAS решил, что все эти ограничения направлены не лично на меня, а на ВФЛА и лишиться нейтрального статуса я могу лишь теоретически, так что иск недопустим, потому что мои права якобы не нарушены. В последние годы Россию обвиняли в создании определенной системы в нашем спорте. Но за девять месяцев суда у меня возникло ощущение, что может быть и в международном спорте есть своя система, – написала Ласицкене на своей странице в Instagram.

Напомним, что 17 ноября World Athleitics приняла решение продлить отстранение ВФЛА, которое действует с 2015 года. С тех пор российские атлеты вынуждены выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.