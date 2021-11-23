Ласицкене не вошла в финальный список претендентов на звание легкоатлетки 2021 года

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) опубликовала шорт-лист спортсменок, который поборется за звание лучшей легкоатлетки 2021 года.
В него не вошла олимпийская чемпионка «Токио-2020» по прыжка в высоту россиянка Мария Ласицкеке.
Премию могут получить победительницы Олимпийских игр бегунья из Нидерландов Сифан Хассан, которая в Токио одержала победу сразу в двух дистанциях на 5000 и 10000 м, кенийка Фаит Кипьенгон, выигравшая бег на 1500м, двукратная олимпийская чемпионка (эстафета и личные соревнования по бегу на 400 м) американка Сидни Маклафлин, венесуэлка Юлимар Рохас (тройной прыжок) и трехкратная победительницa Игр-2020 Элейн Томпсон-Хера из Ямайки (100м, 200м, 4х100м эстафета) .
Победительницу назовут 1 декабря.
источник: World Athletics