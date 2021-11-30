Чемпион мира 1983 года в эстафете Кинг погиб в результате перестрелки

Бывший американский спринтер Эммит Кинг умер в возрасте 62 лет.

Как сообщает Inside The Games, ссылаясь на заявление заявление главного заместителя коронера округа Джефферсон (штат Алабама) Уильяма Йейтса, спортсмен погиб в результате перестрелки, которая произошла между ним и его другом, Уилли Уэллсом.

Отмечается, что ссора между Кингом и Уэллсом перешла в перестрелку. Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили обоих мужчин мертвыми.

Напомним, что Кинг в составе сборной США стал обладателем золотой медали чемпионата мира-1983 в Хельсинки в эстафете 4х100 м. Также спортсмен завоевал бронзу на дистанции 100 м.