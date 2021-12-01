World Athletics увеличила квоту российских спортсменов на крупных соревнованиях

Глава рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен сообщил о том, что World Athletics приняла решение об ослаблении санкций.

«Ситуация внушает оптимизм, видна работа российской стороны. Основные вехи были выполнены. Прогресс должен продолжаться в России, и, учитывая его, есть рекомендация увеличить квоту нейтральных атлетов на главные соревнования в 2022 году до 20 спортсменов», - приводит слова Андерсона ТАСС.

Летний чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в следующем году в американском Орегоне с 15 по 24 июля.

Перенесенный из-за пандемии чемпионат Европы состоится в через месяц в немецком Мюнхене (16-21 августа).