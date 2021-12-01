Российских легкоатлетов могут лишить нейтрального статуса в любой момент

World Athletics в докладе, опубликованном на своем официальном сайте, заявила о том, что внимательно следит за тем, чтобы ВФЛА эффективно выполняла пункты дорожной карты по восстановлению международного статуса.

Так, сообщается, что у россиян могут отнять нейтральный статус при выявлении допинга у одного из спортсменов. Также допускается сокращение квоты на 25%, если не будут соблюдены все условия для получения нейтрального статуса.

Напомним, что сегодня World Athletics увеличила квоту российских спортсменов на крупных соревнованиях до 20 человек.