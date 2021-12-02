Олимпийский чемпион 2012 из Ямайки Картер дисквалифицирован на четыре года из-за допинга

Олимпийский чемпион 2012 года в составе сборной Ямайки по легкой атлетике Несту Картер был дисквалифицирован на четыре года из-за применения кломифена - препарата, который повышает уровень тестостерона.

«Лекарство, которое мне прописали вне соревнований в феврале 2021 года из-за моей продолжающейся болезни, содержало кломифен», - сказал Картер после оглашения приговора.

Картер выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году в эстафете 4x100 метров. Также он является трехкратным чемпионом мира в этой дисциплине. В августе ямайский спортсмен объявил о завершении карьеры.