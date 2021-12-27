Российская легкоатлетка Дарья Клишина сообщила, что не успеет полностью восстановиться от травмы к началу зимнего сезона. Напомним, что спортсменка получила повреждение на Олимпиаде в Токио.

«На восстановление требовалось больше времени, чем предполагалось. К зимнему сезону, конечно, не успею подготовиться, времени совсем немного осталось, а форсировать восстановление в такой ситуации точно не стоит», - приводит слова Клишиной RT.

Добавим, что Клишина - российская прыгунья в длину, серебряный призер чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении, призер чемпионата Европы-2014, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет 2007 года, чемпионка Европы среди юниоров 2009 -го, чемпионка Европы среди молодежи 2011 года.