Российская легкоатлетка Дарья Клишина призналась, что уже задумается, чем будет заниматься после завершения карьеры.

«Я считаю большой ошибкой, когда люди объявляют о завершении карьеры, а на следующий день просыпаются - и не знают, что им теперь делать. Недавно я начала работать с молодым канадским брендом Dryworld, который выпускает спортивную одежду. Одна коллекция у нас уже вышла, и скоро - в середине декабря — выйдет вторая, под моим именем - DK collection. Мне очень интересно такое направление, потому что это не крупный бренд», - приводит слова Клишиной RT.

Ранее Дарья сообщила, что не успеет полностью восстановиться от травмы к началу зимнего сезона. Напомним, что спортсменка получила повреждение на Олимпиаде в Токио.

Добавим, что Клишина - российская прыгунья в длину, серебряный призер чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении, призер чемпионата Европы-2014, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет 2007 года, чемпионка Европы среди юниоров 2009 -го, чемпионка Европы среди молодежи 2011 года.