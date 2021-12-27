Российская легкоатлетка Дарья Клишина заявила, что не собирается заниматься тренерской деятельностью.

«Я не вижу себя наставником. Не потому, что мне нечего дать спортсменам. Наоборот, думаю, могла бы много чем поделиться. Скорее я себя вижу в роли консультанта, который проводит короткие сессии для других тренеров и спортсменов», - приводи слова Клишиной RT.

Ранее Дарья сообщила, что не успеет полностью восстановиться от травмы к началу зимнего сезона. Напомним, что спортсменка получила повреждение на Олимпиаде в Токио.

Добавим, что Клишина - российская прыгунья в длину, серебряный призер чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении, призер чемпионата Европы-2014, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет 2007 года, чемпионка Европы среди юниоров 2009 -го, чемпионка Европы среди молодежи 2011 года.