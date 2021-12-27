Клишина заявила, что не хочет возвращаться в Россию

Прыгунья в длину Дарья Клишина, проживающая в США, заявила, что не собирается возвращаться в Россию после завершения карьеры.

«Вернусь ли в Россию по завершении карьеры? Не уверена. Я провела в США восемь лет своей сознательной жизни. Уже обжилась и привыкла здесь ко всему, обзавелась друзьями и знакомыми», - приводит слова Дарьи RT.

Ранее Дарья сообщила, что не успеет полностью восстановиться от травмы к началу зимнего сезона. Напомним, что спортсменка получила повреждение на Олимпиаде в Токио.

Добавим, что Клишина - российская прыгунья в длину, серебряный призер чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении, призер чемпионата Европы-2014, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет 2007 года, чемпионка Европы среди юниоров 2009 -го, чемпионка Европы среди молодежи 2011 года.