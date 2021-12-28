ВФЛА признала Ласицкене и Сидорову лучшими спортсменами по итогам 2021 года

Пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сообщила о том, кого организация признала лучшими спортсменами в 2021 году.

Отмечается, что победителями в данной номинации стали прыгунья в высоту Мария Ласицкене, а также прыгунья с шестом Анжелика Сидорова.

Напомним, что 28-летняя Ласицкене завоевала золотую медаль Олимпиады в Токио, а 30-летняя Сидорова стала обладательницей серебра прошедших Игр.

Также ВФЛА сообщила, что наставник Ласицкене Геннадий Габрилян стал лучшим тренером года.