Умер трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Санеев

Национальный олимпийский комитет Грузии сообщил о смерти легкоатлета Виктора Санеева.

«Национальный олимпийский комитет Грузии с глубоким сожалением сообщает, что умер легендарный олимпиец, трехкратный олимпийский чемпион и серебряный призер Олимпиады, многократный чемпион Европы, трехкратный рекордсмен мира, один из сильнейших спортсменов всех времен Виктор Санеев», - говорится в сообщении, опубликованном НОК Грузии.

Добавим также, что Санеев является единственным в мире трехкратным олимпийским чемпионом в тройном прыжке, он выигрывал в Мехико (1968), Мюнхене (1972) и Монреале (1976).

Также Санеев носил звание заслуженного мастера спорта СССР.