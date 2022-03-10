World Athletics продолжит работу по восстановлению ВФЛА

Глава рабочей группы World Athletics по восстановлению членства ВФЛА Руне Андерсен сообщил, что рекомендовал продолжить работу организации по данному вопросу.

«Рабочая группа рассмотрела вопрос, корректно ли продолжать работу с ВФЛА по поводу восстановления. Я доложил, что рабочая группа должна продолжить свою работу. Без этого весь прогресс может быть потерян. И это будет против интересов чистых российских атлетов. Рабочая группа продолжит работать с международными экспертами по мониторингу ВФЛА», - приводит слова руководителя «РИА Новости».

Напомним, ВФЛА лишена статуса члена World Athletics в 2015 году в связи с многочисленными допинговыми скандалами с участием российских спортсменов. С тех пор россияне вынуждены заявляться на международные соревнования в качестве нейтральных атлетов, без флага и гимна.

В конце февраля World Athletics отстранила отечественных спортсменов от чемпионата мира в помещении в Белграде и чемпионата мира в американском Юджине.