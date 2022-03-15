Российские легкоатлеты попросили ВФЛА обратиться в CAS из-за отстранения от международных турниров

Российские легкоатлеты, несогласные с тем, что были отстранены от соревнований Международной ассоциацией легкоатлетических турниров (World Athletics), предложили Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) объявить ультиматум.

«Просим вас направить в адрес президента World Athletics Себастьяна Коэ позицию российской стороны о том, что лишая наших спортсменов выступать в международном сезоне 2022 года (однодневные турниры и официальные турниры), организация нарушает положения собственного устава. Мы призываем WA действовать в рамках Устава, исключив предвзятость и любую политическую ангажированность в принятии решений. Если до 18 марта 2022 года ВФЛА не получат гарантий допуска к выступлениям в летнем международном сезоне атлетов, имеющих действующий статус ANA, просим ВФЛА приостановить процесс восстановления (любые выплаты, работу международных экспертов и контакты с рабочей группой) и обратиться в Международный спортивный суд (CAS) для защиты прав федерации и российских спортсменов. Считаем, что нарушая собственный устав сейчас, WA ставит под сомнение прозрачность процесса восстановления ВФЛА, так как может повторить эти действия и в дальнейшем», - приводит «Матч ТВ»письмо, адресованное президенту и. о. президента ВФЛА Ирине Приваловой и подписанное 44 российскими спортсменами.

Напомним, ВФЛА лишена статуса члена World Athletics в 2015 году в связи с многочисленными допинговыми скандалами с участием российских спортсменов. С тех пор россияне вынуждены заявляться на международные соревнования в качестве нейтральных атлетов, без флага и гимна.

В конце февраля World Athletics отстранила отечественных спортсменов от чемпионата мира в помещении в Белграде и чемпионата мира в американском Юджине.

В начале марта глава рабочей группы World Athletics по восстановлению членства ВФЛА Руне Андерсен сообщил, что рекомендовал продолжить работу организации по данному вопросу.