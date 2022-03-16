Белорусским легкоатлетам запрещено выступать в России

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) пояснила, что белорусским и другим иностранным спортсменам запрещено выступать в России.

«До тех пор, пока Всероссийская федерация легкой атлетики ограничена в своих правах, национальные соревнования в России проводятся только с участием спортсменов этой страны. Поскольку ВФЛА осознает, что приглашение спортсменов из других стран будет нарушением условий отстранения, мы ожидаем, что она будет соблюдать эти условия», - ответил представитель международной федерации на вопрос, могут ли белорусские и другие зарубежные легкоатлеты в настоящее время принимать участие во внутрироссийских соревнованиях», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы World Athletics.

Напомним, ВФЛА лишена статуса члена World Athletics в 2015 году в связи с многочисленными допинговыми скандалами с участием российских спортсменов. С тех пор россияне вынуждены заявляться на международные соревнования в качестве нейтральных атлетов, без флага и гимна.

В конце февраля World Athletics отстранила российских и белорусских спортсменов от международных стартов.

Ранее Министерство спорта РФ заявило, что планирует сделать чемпионаты России открытыми из-за отстранения отечественных атлетов в множестве международных федераций.